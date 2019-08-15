У Польщі запалили «Полум’я братерства» на вшанування пам’яті воїнів УНР

У більш як 30 місцевостях Польщі на могилах воїнів Української Народної Республіки (УНР) запалили «Полум’я братерства» у переддень річниці Варшавської битви.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Польща.

«У переддень річниці Варшавської битви у більш як 30 місцевостях Польщі на могилах воїнів Української Народної Республіки запалало #ПолумяБратерства #PlomienBraterstwa. Такою ініціативою українська і польська молодь вшанувала пам'ять воїнів та офіцерів Війська Української Народної Республіки, які у 1920 році разом з Військом Польським боронили Польщу від більшовиків», - йдеться у повідомленні.

Радник-посланник Посольства України в Республіці Польща Василь Зварич, звертаючись до присутніх на Вольському цвинтарі у Варшаві, зазначив: «Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку збереження і вшанування пам’яті. Знати свою історію – дуже важливо. А ще важливіше - те, що сьогодні ми творимо нову історію, засновану на приязні, братерстві і розумінні, що разом ми сильніші. Нехай це полум’я ніколи не гасне у наших серцях і стане дороговказом подальших спільних дій задля зміцнення нашого братерства», - сказав дипломат.

Захід відбувся під почесним патронатом Посольства України в РП.

Фото: сторінка Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі у Facebook