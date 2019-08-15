Зірка Бродвею з українським корінням побувала в Українському музеї у Чикаго

Українка Тріша Тенгай (Tricia Tanguy), яка виконує одну з головних ролей в популярному бродвейському мюзиклі, відвідала Український національний музей у Чикаго.

Про це розповіла кураторка музею Марія Климчак на своїй сторінці у Facebook.

«Cats Live on Stage in Chicago. Мабуть, цей бродвейський мюзикл є знаменитим тому, що одну із головних ролей виконує українка Tricia Tanguy. Перед виступом в театрі, Петруся знайшла час, щоб побувати в музеї (Український національний музей у Чикаго – ред.)», - йдеться у дописі.

У книзі відгуків співачка залишила такий відгук: «Маріє! Було надзвичайно радісно зустріти Вас! Дякую за те, що поділилися сьогодні українською спадщиною».

Як зазначила Марія Климчак, українська зірка Бродвею має чудовий голос, виступає на великій сцені. Триша Тенгай - українка, народжена в Клівленді в франко-українській родині. Вона пишається своїм корінням і своєю українською греко-католицькою церквою Св. Андрія в Пармі (штат Огайо).

Фото: сторінка Maria Klimchak у Facebook