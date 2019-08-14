МЗС України спрощує процес оплати за посвідчення закордонного українця

МЗС України спрощує процес оплати за посвідчення закордонного українця

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України спрошує процес оплати за оформлення посвідчення закордонного українця.

Про це повідмоляється на сайті Посольства України в Республіці Куба. 

«З метою спрощення переказу коштів для сплати за оформлення посвідчення закордонного українця, МЗС спільно з ПАТ «Державний ощадний банк України» уклали Договір щодо використання банківських платіжних карток як платіжних засобів у мережі Інтернет, завдяки чому іноземці/особи без громадянства, власники банківських платіжних карток Visa International, Mastercard Worldwide, Cirrus/Maestro, які звертаються із заявою про надання статусу закордонного українця, зможуть переказати кошти за оформлення посвідчення закордонного українця з мінімальною банківською комісією, яка складатиме – 55, 5 грн., незалежно від країни перебування», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, здійснити це можна за посиланням.

Про порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця можна прочитати тут

Фото: unian.ua

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