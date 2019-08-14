МЗС України спрощує процес оплати за посвідчення закордонного українця

Міністерство закордонних справ України спрошує процес оплати за оформлення посвідчення закордонного українця.

Про це повідмоляється на сайті Посольства України в Республіці Куба.

«З метою спрощення переказу коштів для сплати за оформлення посвідчення закордонного українця, МЗС спільно з ПАТ «Державний ощадний банк України» уклали Договір щодо використання банківських платіжних карток як платіжних засобів у мережі Інтернет, завдяки чому іноземці/особи без громадянства, власники банківських платіжних карток Visa International, Mastercard Worldwide, Cirrus/Maestro, які звертаються із заявою про надання статусу закордонного українця, зможуть переказати кошти за оформлення посвідчення закордонного українця з мінімальною банківською комісією, яка складатиме – 55, 5 грн., незалежно від країни перебування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, здійснити це можна за посиланням.

Про порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця можна прочитати тут.

Фото: unian.ua