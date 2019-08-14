Українка повернулася з Нідерландів впровадити європейські цінності в рідному селі

Українка Анна Геращенко після трьох років життя у Нідерландах повернулася до рідного села на Харківщині, щоб впровадити європейські цінності.

Про це йдеться у матеріалі UATV.

«Анна Геращенко – лікар-педіатр за фахом і новатор за покликанням. Вона повернулася з Європи, щоб у рідному селі застосувати отриманий досвід. У селах на Харківщині Анна ввела роздільний збір сміття, створила розвивальні секції для дітей і залучає до суспільного життя підлітків», - йдеться у публікації.

У Нідерландах жінка брала участь в освітніх та екологічних проєктах. Коли повернулася в рідне село, вирішила балотуватися на місцевих виборах.

“Це був 2015 рік, саме тоді люди, які пройшли Майдан, необов’язково фізично – вони крізь серце його пронесли. Ми любимо Україну, готові щось робити, від волонтерства пора було переходити до того, щоб приєднуватися до держструктур”, – говорить українка.

П’ять сіл, у яких один голова, а центр цієї агломерації – Тернова. Тут, у півсотні кілометрів від кордону з Росією, жінка створює європейське середовище.

Анна Геращенко організовує громадські роботи в лісі, куди багато років жителі навколишніх сіл звозять сміття. Сортування сміття – перше, з чого Анна почала благоустрій села. На вулицях з’явилися контейнери для пластику й скла. Три роки тому вона організувала комунальне підприємство для вивезення відходів від кожного будинку.

“Це буквально подворовий обхід. Ти приходиш і людині пояснюєш. Відсотків 30 відразу зрозуміли, що це добре, не треба думати, куди це сміття дівати, в ліс вивозити. Для деяких людей є психологічний бар’єр – заплатити суму, меншу від вартості пачки сигарет”, – розповідає Анна Геращенко.

Поступово сільські вулиці стають доглянутими та зручними для життя. Пустирі перетворюються в дитячі майданчики та ігрові зони з покриттям вай-фай. На перехрестях встановлюють адресні покажчики.

Бюджет на п'ять сіл не перевищує дві тисячі доларів. А коли Анна тільки стала головою, було ще менше. Вона бореться з податковими боржниками, знаходить меценатів, а до створення нового вуличного простору залучила волонтерів з різних куточків України.

“Говорити, що у нас не вистачає коштів, ми не можемо. Я завжди себе запитувала – я ж прийшла не для того, щоб виправдовуватися”, – наголошує Анна Геращенко.

Фото: скріншоти з відео