Українців Нідерландів запрошують на "Форум української молоді діаспори 2019"

Українську молодь Нідерландів запрошують відвідати "Форум української молоді діаспори 2019", який проходитиме наприкінці серпня у Хмельницькому.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Українців у Нідерландах.

«Шановна українська молодь Нідерландів! World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО запрошують на "Форум української молоді діаспори 2019". З 24 по 29 серпня, Хмельницький, Україна», - йдеться у повідомленні.

Метою заходу є популяризація України в світі та об’єднання учасників навколо ідеї консолідації світового українства.

Програмою форуму передбачено проведення панельних дискусій, обговорень та роботи у групах з метою обміну досвідом та кращими практиками. Окрім цього, заплановано проведення зустрічей учасників заходу з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

В офіційному відкритті, участь візьмуть молоді лідери та активна молодь з числа української діаспори та України, представники державної влади, дипломатичного корпусу, громадські та культурні діячі України.

Для участі у заході необхідно зареєструватися.

Фото: Facebook/Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland