Українців Нідерландів запрошують на "Форум української молоді діаспори 2019"
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Українців у Нідерландах.
«Шановна українська молодь Нідерландів! World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО запрошують на "Форум української молоді діаспори 2019". З 24 по 29 серпня, Хмельницький, Україна», - йдеться у повідомленні.
Метою заходу є популяризація України в світі та об’єднання учасників навколо ідеї консолідації світового українства.
Програмою форуму передбачено проведення панельних дискусій, обговорень та роботи у групах з метою обміну досвідом та кращими практиками. Окрім цього, заплановано проведення зустрічей учасників заходу з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.
В офіційному відкритті, участь візьмуть молоді лідери та активна молодь з числа української діаспори та України, представники державної влади, дипломатичного корпусу, громадські та культурні діячі України.
Для участі у заході необхідно зареєструватися.
Фото: Facebook/Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland