Канадець українського походження переїхав до Києва та відкрив кафе

Канадець українського походження Антон Ващук залишив Торонто та переїхав до Києва, з часом навіть відкрив тут власний бізнес.

Про це він розповів виданню Gazeta.ua.

«Я — представник української діаспори, народився в Торонто. Дідусі й бабусі виїхали до Канади під час Другої світової війни», — говорить 26-річний Антон Ващук. Прилетів до Києва у 2004 році разом з дідом, а вже у 2015-му самостійно переїхав в Україну.

За його словами, родичі мало розповідали про Україну. Коли виїжджали, були ще юними. Проте в сім'ї завжди спілкувалися двома мовами, готували українські страви й відзначали всі свята.

Сам Ващук навчався у звичайній канадській школі, але щосуботи ходив в українську — вчив мову, історію, культуру, географію. Після цього здобув у Канаді три вищі освіти у галузях політології, економіки та менеджменту.

«Під час навчання щороку проходив стажування. Останній рік вирішив провести в Україні. Це було найкраще літо в моєму житті. Стажувався у інвестиційному фонді. Познайомився з новими людьми, знайшов крутих друзів. Тоді мене оточувало все нове і в цьому був кайф. Так захопився Україною, що, отримавши диплом, вирішив працювати тут», - розповів хлопець.

Він займається економічним і технічним забезпеченням в інвестиційному фонді, де проходив стажування. Влаштувався в Канаді, згодом попросився, щоб перевели до Києва. Фонд фінансує стартапи та навчання. Зокрема, 130 українців змогли поїхати на 12 тижнів на стажування до канадських університетів.

За словами Ващука, рідні були не проти його переїзду, бо у Києві пропонували хорошу роботу. Не лякала й війна. Розуміли, що в українській столиці безпечно, на відміну від Маріуполя, в якому хлопець також побував.

У березні 2019 року Антон Ващук з Іриною Волохою відкрили у Києві кафе "Ось лось". Тут подають традиційний канадський перекус — путіни. Так називають смажену картоплю із соусами. Раніше в Україні закладів такого типу не було.

«Завжди мріяв мати власну справу. Хоча управлінням більше займалася Іра, я допомагав. Відкрити бізнес в Україні виявилося надзвичайно просто. Справилися за три дні без хабарів. Набагато складніше було налагодити роботу з персоналом. Траплялися невідповідальні або алкоголіки. Домовляємося про роботу за один термін, а чекаємо вдвічі довше або маємо неякісне виконання», — розповідає Антон Ващук.

«Назва "Ось лось" — це кумедна гра слів, що привертає увагу. Довго радилися, доки вигадали. Спершу хотіли назвати "Антошка-картошка". Путіни готуємо з української картоплі, а соуси веземо з Канади. До картоплі додаємо м'ясо, сир та авокадо. Я сумував за тим, що їв удома, а путіни нагадують мені про юнацьке життя. Хоча дуже люблю українські голубці, деруни та борщ. Подобається місцева культура барів, коктейлів. Київські бармени дуже професійні й креативні».

Антон Ващук розповів, що повертатися в Канаду не хоче.

«Мені подобаються в Україні люди, з якими товаришую, атмосфера. Уже пустив тут коріння», - підсумував він.

Фото: gazeta.ua, the-village.com.ua