Українці Австралії представлять у Києві виставку про Голодомор

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» та Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) презентують виставку «Голоси з-за океану» 22 серпня у Києві.

Про це повідомляє Свiтовий Конґрес Українців (СКУ) на сторінці у Facebook.

«Виставка, яка висвітлює історії свідків Голодомору, які проживають в Австралії, буде в Національному музею Меморіал жертвам Голодомору наприкінці серпня. Якщо будете в Києві відвідайте. Виставка підготовлена Союзом Українських Організацій Австралії», - йдеться у публікації.

Голова СУОА та голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу Стефан Романів зустрівся з директором музею Олесею Стасюк та одним із кураторів музею, Яною Гринько, які допомагали обговорити виставку.

Захід проходити за адресою м. Київ, вул. Лаврська 3. Початок о 12:00.