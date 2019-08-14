Виїзне консульське обслуговування українців відбудеться в іспанському Кастейон де ла Плана

19 вересня відбудеться виїзне консульське обслуговування українців в іспанському місті Кастейон де ла Плана за попереднім записом.

Про це повідомляється на сайті Генерального консульства України в Барселоні.

«На виїзному обслуговуванні можна буде: по запису подати документи на закордонний паспорт, зареєструвати громадянство новонародженій дитині, оформити нотаріальні дії (довіреності, заяви, засвідчення перекладу), стати на консульський облік, отримати довідки», - йдеться у повідомленні.

Прийом відбувається за попереднім записом. Записатися можливо, написавши на електронну адресу: itineranciaconsular@gmail.com.

В генконсульстві наголошуєють, що запис на оформлення паспорта є обмеженим.