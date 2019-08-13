Українців попереджають про небезпеку на Канарський островах через лісові пожежі

МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від відвідування гірських та лісових зон на Канарських островах через пожежі.

Відповідне попередження оприлюднив у Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

«У зв’язку з потужними лісовими пожежами у гірській місцевості острову Гран-Канарія, та евакуацією місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах, Консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острову, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, особам, які перебувають на острові Гран-Канарія, слід проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, у МЗС України порекомендували невідкладно звертатися до Консульства України в Малазі, до консульського округу якого належать Канарські острови, за номером «гарячої лінії» +34 636 54 80 17, адресою електронної пошти gc_esm@mfa.gov.ua, або до Посольства України в Іспанії за номером «гарячої лінії» +34 620 641 324, адресою електронної пошти: emb_es@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомлялося раніше, на острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи не вщухають лісові пожежі, влада вже евакуювала 1000 мешканців.

Фото: Elvira Urquijo/EFE