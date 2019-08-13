На Кіпрі у вересні відбудеться фестиваль української кухні

27 вересня у столиці Республіки Кіпр Нікосії відбудеться третій Фестиваль української кухні.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Асоціація Українсько-Кіпрської дружби, за підтримки МЗС України та Посольства України в Республіці Кіпр, запрошує на третій Фестиваль української кухні на Кіпрі, який відбудеться 27 вересня 2019 року в чудовому районі міста Нікосія – Гері», - йдеться в анонсі події.

Як зазначається, захід проходитиме на старовинній площі імені Героїв.

Гостей фестивалю пригощатимуть українським борщем, варениками з різноманітними начинками, канапками, дерунами, сирниками, котлетами, солінням по-українськи, козацьким кулішем та іншими національними стравами.

«Мета нашого фестивалю - ознайомити кіпрське суспільство та гостей острова з традиційними українськими стравами», - розповідають організатори.

Окрім знайомства з українською кухнею, на заході будуть представлені українські національні вироби, які власноруч зробили талановиті майстрині.

До уваги гостей фестивалю буде також представлена фотовиставка, спрямована на знайомство з українським національним автентичним вбранням та мальовничими куточками нашої Батьківщини.

В програмі заплановані виступи фолькльорних танцювальних кіпрських колективів та українських талантів.

Фото з Facebook-сторінки заходу