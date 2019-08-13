У Мінську вийшла повість Володимира Даниленка білоруською мовою

У Мінську в поліграфічному комбінаті імені Янки Купали вийшла книжка українського письменника Володимира Даниленка «Сонечко моє, чорне й волохате».

Про це повідомляє Буквоїд.

«Переклад повісті про сучасну київську родину з непристосованим до життя талановитим піаністом, який не знає, як заробити гроші й утримати сім’ю, зробив Олесь Карлюкевич», - йдеться у повідомленні.

Жорсткі реалії виживання інтелігентної родини у великому місті, теплий гумор, розкута манера письма перетворюють видання на справжній подарунок для шанувальників сучасної літератури.

Як зазначається, це не перша книжка відомого українського письменника, перекладена білоруською мовою.

У 2017 році мінське видавництво «Кнігазбор» в перекладах Валерія Стрілка і Бориса Петровича видало книжку Володимира Даниленка «Клітка для вивільги», до якої увійшли однойменний роман, що дав назву білоруському виданню, повість «Тіні в маєтку Тарновських» та оповідання «Заєць», «Крик гриба», «Малюнок на замерзлому вікні», «Вуха», «Кієвскій мальчик».

Фото: litgazeta.com.ua, bukvoid.com.ua