У польському селі покажуть «Барви української культури»

Уже вдев’яте в польському селі Бані-Мазурські відбудеться захід «Барви української культури».

Про це повідомляє газета «Наше слово».

«У програмі – не лише концерт місцевих гуртів, але й колективів із Ґданська, Венгожева, Будер, Будзева та Запоріжжя (Україна). Опісля танцювальна забава», - йдеться у повідомленні.

Захід традиційно проводиться у ґмінному осередку культури в Банях-Мазурських.

«Барви української культури» розпочнуться 18 серпня о 15:00 за місцевим часом.

Фото: pervomaysk-usz.mk.ua, nasze-slowo.pl