У польському селі покажуть «Барви української культури»
Укрінформ
Уже вдев’яте в польському селі Бані-Мазурські відбудеться захід «Барви української культури».
Про це повідомляє газета «Наше слово».
«У програмі – не лише концерт місцевих гуртів, але й колективів із Ґданська, Венгожева, Будер, Будзева та Запоріжжя (Україна). Опісля танцювальна забава», - йдеться у повідомленні.
Захід традиційно проводиться у ґмінному осередку культури в Банях-Мазурських.
«Барви української культури» розпочнуться 18 серпня о 15:00 за місцевим часом.
Фото: pervomaysk-usz.mk.ua, nasze-slowo.pl