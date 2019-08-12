Українці Франції нагадали Макрону перед зустріччю з Путіним про злочини Кремля

Українці у Франції висловили занепокоєння у зв'язку із запланованою зустріччю президента Франції Еммануеля Макрона із російським лідером Володимиром Путіним.

Відповідного листа голови Об'єднання українців Франції (ОУФ) Богдана Білота (Білогоцького) до французького лідера оприлюднено у Facebook.

«Як французький громадянин і голова Об'єднання українців Франції, я би хотів висловити наше занепокоєння щодо вашої майбутньої зустрічі з паном Путіним. Особливо у центрі наших занепокоєнь є репресивні дії Путіна», - йдеться у зверненні.

Голова ОУФ нагадав Макрону про усі порушення міжнародного права, злочини та репресії, які здійснює нинішній кремлівський режим. Це, зокрема, незаконна анексія Криму, розв'язана Росією війна на Донбасі, порушення міжнародного морського права, видача російських паспортів жителям окупованих районів на Сході України.

Окремо у листі згадуються сьогоднішні репресивні дії російського режиму проти власних громадян у Москві.

«Об'єднання українців Франції (яке відзначає своє 70-річчя) наполегливо закликає вас, пане президенте, сприяти визволенню усіх українців, протиправно ув'язнених у Росії та в окупованому Криму, а також російських протестувальників, які прагнуть справедливих виборів», - наголосив Білот.

Як відомо, Макрон планує зустрітися з Путіним 19 серпня у своїй літній резиденції на Лазурному березі.