Відомий ансамбль "Верховина" з Канади виступив з концертом до Дня Незалежності України

Український ансамбль пісні й танцю «Верховина» з Канади виступив у Тбілісі з концертом до Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Грузії у Facebook.

«У рамках заходів з відзначення Дня незалежності України 11 серпня в м.Тбілісі відбувся концерт українського ансамблю пісні і танцю «Верховина» з Канади, що складається з хору «Верховина», заснованого у 1959 році, та танцювального колективу «Дунай», створеного 1974 році», - повідомляється у дописі.

Захід, у якому взяли участь представники громадських організацій українців в Грузії, грузинських громадських організацій та грузинської громадськості, відкрив Посол України в Грузії Ігор Долгов.

На завершення яскравої концертної прогарами Голова Асоціації українців – мешканців Грузії М.Борис та Голова Міжнародного українського культурно-освітнього центру ім. Тараса Шевченка Л.Татарашвілі звернулися до колективу ансамблю пісні і танцю «Верховина» зі словами привітання та вислови вдячність за їхню багаторічну діяльність, збереження української культурної традиції, яка єднає усіх українців по всьому світу, а також популяризацію української пісні та танцю в іноземних країнах.

Представник Асоціації українців – мешканців Грузії В.Гричаненко продекламував свою поезію, присвячену творчості колективу «Верховина».

Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში