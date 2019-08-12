У Чикаго відбувся традиційний український фестиваль Uketoberfest 2019

Грандіозний український фестиваль Uketoberfest 2019 традиційно відбувся у Чикаго.

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Чикаго у Facebook.

«10 -11 серпня у місті Чикаго проходить традиційний український фестиваль Uketoberfest 2019. Українська громада та американські гості отримали чудову нагоду для спілкування, розваг, танців, пісень, смачної української їжі, зустрічей та знайомств», - йдеться у дописі.

Зазначається, що усім присутнім на святі дарували свою творчість гості з України - група "Мері" та Віктор Винник, Оксана Муха, а також чисельні дитячи колективи української пісні й танцю.

Як повідомляв Укрінформ, фестиваль української діаспори заходу приготував гостям запальні виступи танцювальних колективів, виступи зірок з України, смачні українські страви, ігри для дітей, подарунки та сувеніри та багато іншого.

Фото: Uketoberfest, Consulate General of Ukraine in Chicago, Ukrainian People Magazine

Відео: Iryna Havryliv