У Чикаго відбувся традиційний український фестиваль Uketoberfest 2019
Про це повідомляє Генеральне консульство України у Чикаго у Facebook.
«10 -11 серпня у місті Чикаго проходить традиційний український фестиваль Uketoberfest 2019. Українська громада та американські гості отримали чудову нагоду для спілкування, розваг, танців, пісень, смачної української їжі, зустрічей та знайомств», - йдеться у дописі.
Зазначається, що усім присутнім на святі дарували свою творчість гості з України - група "Мері" та Віктор Винник, Оксана Муха, а також чисельні дитячи колективи української пісні й танцю.
Як повідомляв Укрінформ, фестиваль української діаспори заходу приготував гостям запальні виступи танцювальних колективів, виступи зірок з України, смачні українські страви, ігри для дітей, подарунки та сувеніри та багато іншого.
Відео: Iryna Havryliv