Українця в Австралії відзначили за розбудову міжкультурних зв`язків

Очільника української громади Південної Австралії Френка Фурсенка відзначили за розбудову міжкультурних зв`язків.

Про це йдеться на сторінці громади у Facebook.

«Вітаємо нашого президента Френка Фурсенка, який 30 липня отримав почесну грамоту від Ради мультикультурних спільнот Південної Австралії (Multicultural Communities Council of SA, MCCSA) під час прийняття в Будинку уряду Аделаїди», - йдеться у дописі.

Як зазначається, цю престижну відзнаку за внесок у підтримку та розвиток мультикультурних громад отримали п`ять колишніх членів виконавчого комітету MCCSA. Грамоти вручив губернатор Південної Австралії Хю Ван Лі (Hieu Van Le).

Зазначається, що MCCSA є установою, яка презентує 115 етнічних організацій Північної Австралії. Френк Фурсенко був членом адміністративного комітету MCCSA у період 1994-2003 рр.

У свою чергу, Посольство України в Австралії у Facebook привітало Френка Фурсенка з відзнакою. «Посольство України щиро вітає очільника української громади Південної Австралії з отриманням відзнаки штату за внесок у розбудову мультикультурних зв`язків. Бажаємо пану Фурсенку подальшої наснаги у розбудові української громади Аделаїди», - йдеться у дописі.

Фото: Association of Ukrainians in SA