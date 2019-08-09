У Чикаго завтра стартує фестиваль української діаспори "Uketoberfest"

Цими вихідними в американському місті Чикаго має відбутися щорічний фестиваль української діаспори "Uketoberfest".

Про це повідомляє Ukrainian People Magazine на сторінці у Facebook.

«10-11 серпня в Чикаго відбудеться грандіозний фестиваль української діаспори Uketoberfest!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, на гостей заходу чекають запальні виступи танцювальних колективів, зірки з України, смачні українські страви, ігри для дітей, подарунки та сувеніри та багато іншого.

Фото: Facebook/Ukrainian People Magazine