Стали відомі фіналісти конкурсу Фонду Лесі та Петра Ковалевих

Журі літературного конкурсу Фонду Петра і Лесі Ковалевих при Союзі Українок Америки оголосило фіналістів у трьох категоріях: поезія, проза та переклади української літератури англійською мовою.

Про це повідомляється на сайті PEN Ukraine.

Серед фіналістів у категорії “поезія”:

Наталя Бельченко “Знаки і знади” (Дух і літера, 2018)

Дарина Гладун “Рубати дерево” (Смолоскип, 2017)

Василь Карп’юк “Глінтвейн дорогою на Говерлу” (Discursus, 2017)

Анатолій Кичинський “Жива і скошена тече в мені трава” (А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2018)

Галина Крук “Доросла” (Видавництво Старого Лева, 2017)

Фіналістами категорії “проза” стали:

Катерина Калитко “Земля Загублених, або маленькі страшні казки” (Видавництво Старого Лева, 2017)

Олег Коцарев “Люди в гніздах” (Комора, 2017)

Ярослава Терлецька / Галина Петросаняк “Різдвяний янгол” (Discursus, 2018)

Василь Трубай “Сім оповідань” (Задруга, 2017)

Марина Єщенко “життЯ моЄ!!!” (Видавництво Пенмен, 2017)

До шорт-листа фіналістів категорії “переклади української літератури англійською мовою” потрапили:

Елі Кінселла, переклад книги “Інші дні Анни” Тараса Прохаська

Ганна Лелів, переклад книги “Щасливі голі люди” Катерини Бабкіної

Лауреатів конкурсу вперше нагороджуватимуть під час урочистої церемонії на Форумі Видавців-2019 у Львові. Церемонія нагородження відбудеться 1-го вересня о 19:00 за адресою вул. Академіка Гнатюка, 11 (приміщення Першого українського театру для дітей та юнацтва).

Літературний конкурс Фонду Петра і Лесі Ковалевих створений для того, щоб підтримувати і популяризувати українську літературу, і культуру зокрема, незалежно від того, де мешкають її творці.

Довідково:

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі Українок Америки для підтримки творців української науки та літератури.

СУА – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: “Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…”.

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму та усвідомлення значення літератури та науки для національного розвою.

Після здобуття Україною незалежності лауреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук і Зеня Томкінс.

Фото: pen.org.ua