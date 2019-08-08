У Греції для 49 дітей з Донецької області влаштували гостинний вечір
Про це повідомляє Посольство України у Грецькій Республіці на сторінці у Facebook.
“Учора для 49 дітей із населених пунктів з лінії зіткнення Донецької області – Мар’їнка, Сартана, Авдіївка, Торецьк, Світлодарськ та інших, і з родин учасників протидії російській агресії на Сході України, які відпочивають у літньому таборі грецької столиці (м.Агіос Андреас), насичений табірний день завершився гостинним вечором, який влаштували для них грецька сторона та громадська організація «Український Журавлиний Край» у приміщенні Фонду захисту дітей «Хатзікір’якіо»”, - йдеться у дописі.
Як зазначається, зустрітися з українською делегацією завітали усі, хто був причетний до здійснення цього проекту: керівництво Грецько-Української палати, представники Посольства та муніципалітету Психіко м.Атени, адміністрація Фонду захисту дітей «Хатзікір’якіо» та українська громада.
“Окрема подяка Г-Н.Бугасу, Генеральному Секретарю Грецько-Української палати, мерії Атен та адміністрації табору грецької столиці (м.Агіос Андреас) за успішну реалізацію даного проекту, а також громадським організаціям «Трембіта» та «Український Журавлиний Край» за невтомність, підтримку і допомогу”, - наголосили в українському дипвідомстві.
Фото зі сторінки посольства у Facebook