У Греції для 49 дітей з Донецької області влаштували гостинний вечір

Під час відпочинку у літньому таборі для 49 дітей з Донецької області грецька сторона та представники української громади влаштували гостинний вечір.

Про це повідомляє Посольство України у Грецькій Республіці на сторінці у Facebook.

“Учора для 49 дітей із населених пунктів з лінії зіткнення Донецької області – Мар’їнка, Сартана, Авдіївка, Торецьк, Світлодарськ та інших, і з родин учасників протидії російській агресії на Сході України, які відпочивають у літньому таборі грецької столиці (м.Агіос Андреас), насичений табірний день завершився гостинним вечором, який влаштували для них грецька сторона та громадська організація «Український Журавлиний Край» у приміщенні Фонду захисту дітей «Хатзікір’якіо»”, - йдеться у дописі.

Як зазначається, зустрітися з українською делегацією завітали усі, хто був причетний до здійснення цього проекту: керівництво Грецько-Української палати, представники Посольства та муніципалітету Психіко м.Атени, адміністрація Фонду захисту дітей «Хатзікір’якіо» та українська громада.

На дружньому вечорі, із пригощенням традиційними стравами грецької кухні, діти та дорослі обмінювалися контактами, висловлювали побажання та домовлялися про майбутні зустрічі.

“Окрема подяка Г-Н.Бугасу, Генеральному Секретарю Грецько-Української палати, мерії Атен та адміністрації табору грецької столиці (м.Агіос Андреас) за успішну реалізацію даного проекту, а також громадським організаціям «Трембіта» та «Український Журавлиний Край» за невтомність, підтримку і допомогу”, - наголосили в українському дипвідомстві.

Фото зі сторінки посольства у Facebook