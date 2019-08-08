У Музеї української діаспори відбудеться виставка “Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір”

17 серпня в Музеї української діаспори відбудеться відкриття виставки “Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір”, присвяченої герою АТО Маркіяну Паславському.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Як зазначають організатори, у чотирьох тематичних залах відвідувачі зможуть ознайомитися із основними сторінками життя Маркіяна: народження в родині вихідців із України, навчання в українській школі, участь в Пласті, становлення світогляду, навчання у військовій академії Вест-Пойнт, служба в 75-у полку рейнджерів США, переїзд в Україну, участь у Помаранчевій Революції та Революції Гідності, служба в добровольчому батальйоні “Донбас”, участь в боях проти російсько-терористичних військ, загибель під Іловайськом. На виставці будуть представлені артефакти з фондів Музей української діаспори та Національного музею Революції Гідності.

Окрема зала виділена під кінозал, де вперше демонструватиметься тізер фільму “Made in Ukraine. Життя за життя”, створений Alex Studio Production (режисер Олег Ущенко) за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

Також буде презентовано видання “Заклик діяти” – роздуми Маркіяна Паславського про те, як змінити Україну на краще.

Виставковий проект “Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір” триватиме до 20 жовтня 2019 року. Окрім експозиції у межах виставки запланована спеціальна програма для відвідувачів: кураторські та авторські екскурсії, кінопокази та дискусії.

Організаторами проекту виступили родина Маркіяна Паславського, Музей української діаспори, Музей історії міста Києва, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності та бійці добровольчого батальйону “Донбас”.

Місце проведення: Музей української діаспори, м. Київ, вул. Московська 40-Б (станція метро «Арсенальна»). Початок о 16:00.

Марко (Маркіян Григорій) Паславський народився у 1959 році в українсько-американській родині на Мангеттені в Нью-Йорку. Виріс у Нью-Джерсі. Переїхав в Україну в 1990-ті. Марко був активним учасником Революції Гідності, зокрема брав участь у боях в центрі Києва 20 лютого 2014 року.

З початком війни на сході України Паславський у квітні 2014 року приєднався до батальйону «Донбас». У квітні 2014 року прийняв українське громадянство. Мав позивний «Франко» — на честь Івана Франка. Наприкінці травня — на початку червня разом з батальйоном вступив в Національну гвардію і пройшов курс навчання в Нових Петрівцях.

Марк Паславський загинув під час визволення Іловайська (Донецька область) 19 серпня 2014 року, у віці 55 років, отримавши три поранення в спину. Похований 26 серпня 2014-го на Аскольдовій Могилі у Києві

Кавалер ордену Данила Галицького (посмертно).

Фото: Facebook-сторінка заходу