У Буенос-Айресі презентували книжку про Голодомор в Україні

В аргентинській столиці Буенос-Айрес відбулась презентація книжки про Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляється на сайті посольства України в Аргентинській республіці.

“7 серпня 2019 року у приміщенні юридичного факультету Університету Буенос-Айреса (УБА) відбулася презентація іспаномовного варіанту книги «Голодомор 1932-1933 років: український геноцид», написаної відомим українським істориком, доктором історичних наук Юрієм Шаповалом у співавторстві з низкою вітчизняних та іноземних дослідників”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поширення правдивої інформації про злочини тоталітарного комуністичного режиму в Україні у ХХ сторіччі є важливою складовою збереження історичної пам’яті.

У заході, який було організовано Українською Центральною Репрезентацією в Аргентинській Республіці спільно з департаментом соціальних наук юридичного факультету УБА, під патронатом Держсекретаріату з прав людини Мін’юсту Аргентини, взяли участь науковці – історики та політологи, викладачі та студенти університету, представники організацій української громади, а також Посол України в Аргентинській Республіці Юрій Дюдін та співробітники Посольства.

Виступаючи на відкритті заходу, член аргентинського уряду, Державний секретар з питань прав людини та культурного плюралізму Міністерства юстиції Аргентини Клаудіо Аврух, згадавши про своє відвідання України у листопаді 2018 року з нагоди відзначення 85-х роковин Голодомору, наголосив на важливості відновлення історичної пам’яті про одну з найбільш трагічних сторінок історії людства ХХ сторіччя.

Під час презентації книжки виступили її автори Ю.Шаповал та польський історик-дослідник Голодомору Єжі Беднарек, перекладач та редактор іспаномовної версії Ярема Таврицький, які розповіли про кропітку роботу дослідження архівних матеріалів, що увійшли до збірника. У свою чергу, доктор соціологічних та демографічних наук Олег Воловина (США) детально зупинився на демографічних даних, що підтверджують різке скорочення населення України в результаті організованого сталінським режимом штучного голоду. Із заключним словом на заході виступив директор департаменту соціальних наук Університету Буенос-Айреса Рікардо Рабінович-Беркман.

Головним лейтмотивом усіх виступів була необхідність підвищення обізнаності громадськості різних країн, у тому числі Аргентини, щодо національної трагедії українського народу, поширення правдивої інформації щодо злочинних дій кремлівського комуністичного режиму проти українського селянства у 30-х роках минулого століття з метою забезпечення визнання усім світом Голодомору актом геноциду українського народу, вшанування пам’яті мільйонів безвинних жертв Голодомору та запобігання повторенню подібних жахіть у майбутньому.

Фото: argentina.mfa.gov.ua