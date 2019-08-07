У Молодому театрі в Лондоні покажуть виставу про війну на сході України

У Лондоні в Молодому театрі представлять виставу «Все, що залишилося» про війну на сході України.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Events in London у Facebook.

Як зазначається, виставу покажуть 6-8 серпня та 12-13 серпня.

«Все, що залишилося» розповідає історію дівчини, брат якої загинув на війні, солдата, голос якого зберігся у селфі-відео, записаних на фронті, військової, яка повернулася з воєнної зони та інших людей, яких торкнулася війна.

«Це вистава про втрату, пам’ять і те, як знайти сили жити далі», - йдеться у дописі.

Вистава триває 60 хвилин і йде англійською мовою.

Кожна вистава буде супроводжуватися дискусією з автором та акторами.

Адреси заходу:

- 6-8 серпня, 19:30, The Brockley Jack Theatre, 410 Brockley Road, London SE4 2DH (найближчі станції Brockley/ Honor Oak Park/ Crofton Park Station).

- 12-13 серпня, 18:30, Etcetera Theatre, 265 Camden High Street (above the Oxford Arms) Camden, London NW1 7BU (найближча станція Camden Town).

Фото: ukrainianlondon.co.uk