У Молодому театрі в Лондоні покажуть виставу про війну на сході України
Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Events in London у Facebook.
Як зазначається, виставу покажуть 6-8 серпня та 12-13 серпня.
«Все, що залишилося» розповідає історію дівчини, брат якої загинув на війні, солдата, голос якого зберігся у селфі-відео, записаних на фронті, військової, яка повернулася з воєнної зони та інших людей, яких торкнулася війна.
«Це вистава про втрату, пам’ять і те, як знайти сили жити далі», - йдеться у дописі.
Вистава триває 60 хвилин і йде англійською мовою.
Кожна вистава буде супроводжуватися дискусією з автором та акторами.
Адреси заходу:
- 6-8 серпня, 19:30, The Brockley Jack Theatre, 410 Brockley Road, London SE4 2DH (найближчі станції Brockley/ Honor Oak Park/ Crofton Park Station).
- 12-13 серпня, 18:30, Etcetera Theatre, 265 Camden High Street (above the Oxford Arms) Camden, London NW1 7BU (найближча станція Camden Town).
Фото: ukrainianlondon.co.uk