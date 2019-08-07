Польський журнал опублікував вірші українського поета Олега Лишеги

Польський журнал Kultura Enter опублікував добірку віршів українського поета Олега Лишеги.

Про це повідомляє PEN Ukraine на сторінці у Facebook.

«Поезія, вибрана та перекладена з української мови польським поетом та перекладачем Богданом Задурою», - йдеться у дописі.

Також у номері журналу можна прочитати есеї про Олега Лишегу, написані українським журналістом, публіцистом та поетом Миколою Рябчуком та українською поетесою та перекладачкою Наталкою Білоцерківець.

Переглянути публікацію можна за посиланням.

Як відомо, Олег Лишега - український поет, драматург і перекладач. Його називають реформатором української поезії.

У 2000 році Лишега та Джеймс Брасфілд одержали нагороду ПЕН-клубу за переклад англійською мовою збірки «Вибрані вірші Олега Лишеги» (англ. The selected poems of Oleh Lysheha).

Книга Лишеги «Друже Лі Бо, брате Ду Фу» в 2010 році увійшла до довгого списку премії української служби Бі-Бі-Сі «Книга року Бі-Бі-Сі».

У 2013 році Олег Лишега став лауреатом премії «ЛітАкцент року — 2012» в номінації «Художня література» зі своєю збіркою «Великий міст».

Він відносив себе до поетичної традиції, що визначається іменами Івана Франка та Богдана-Ігоря Антонича. Олег Лишега пішов з життя у 2014 році.

Фото: tvoemisto.tv