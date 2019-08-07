Ще в одному португальському місті покажуть «Таємний щоденник Симона Петлюри»
Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на сторінці у Facebook.
Як зазначається, показ фільму відбудеться за підтримки Міністерства культури України та Українського конґресового комітету Америки.
Захід запланований на 15:00.
7 липня стрічку показали у Лісабоні.
Як відомо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» — український історично-біографічний фільм 2018 року режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича.
Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.
Драматургічний прийом написання Петлюрою переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.
Фото: Facebook/Павло Садоха