Ще в одному португальському місті покажуть «Таємний щоденник Симона Петлюри»

У португальському місті Албуфейра 18 серпня пройде показ фільму українського режисера Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри».

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на сторінці у Facebook.

Як зазначається, показ фільму відбудеться за підтримки Міністерства культури України та Українського конґресового комітету Америки.

Захід запланований на 15:00.

7 липня стрічку показали у Лісабоні.

Як відомо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» — український історично-біографічний фільм 2018 року режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича.

Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.

Драматургічний прийом написання Петлюрою переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.

Фото: Facebook/Павло Садоха