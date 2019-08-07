Українці взяли участь у міжнародному ярмарку в Польщі

У польському містечку Венгожево відбувся щорічний Міжнародний фольклорний ярмарок, в якому, зокрема, взяла участь делегація з України.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Уже в 42-й раз до Венгожева (Вармінсько-Мазурське воєводство) приїхали шанувальники автентичної народної культури з Польщі та закордону - майстри, ремісники, співаки та музиканти», - йдеться у повідомленні.

Свої вміння представили також танцюристи з Польщі та сусідніх країн.

У події брали участь, зокрема, гості з Білорусі, України, Росії, Литви та Іспанії.

Фото: polskieradio.pl