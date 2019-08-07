У Бостоні українські дипломати провели консульське обслуговування громадян України

3 серпня 2019 року дипломати Генерального консульства України в Нью-Йорку здійснили виїзд до міста Бостон (США, штат Массачусетс), де провели консульське обслуговування громадян України, які проживають у цьому регіоні консульського округу установи.

Про це повідомляється на сайті Генерального консульства України у Нью-Йорку.

«Під час виїзного обслуговування відвідувачі скористалися можливістю подати клопотання на оформлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон, оформити довіреності та різного роду нотаріальні документи, здійснити реєстрацію новонароджених дітей громадянами України тощо», - йдеться у повідомленні.

У рамках зазначеного заходу, з метою належного контролю за умовами проживання усиновлених в Україні дітей, відбулася також зустріч із родинами громадян США, які їх усиновили.

Під час зустрічі були обговорені питання звітування про умови проживання і виховання усиновлених дітей, наголошено на важливості вчасного подання відповідних звітів до Генконсульства, а запрошені з ініціативи установи директор місцевої Української школи, духовний настоятель Українського храму та керівники місцевих українських громадських осередків розповіли про життя української громади у регіоні, культурно-мистецькі події, які відбуваються за участі українців, а також про роботу української недільної школи.

Зазначений виїзд став другим за рахунком серед запланованих у 2019 році подібних заходів, покликаних надати консульські послуги тим співвітчизникам, які проживають у віддалених від Нью-Йорка регіонах.