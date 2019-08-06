В карельському урочищі Сандармох вшанували пам’ять жертв Великого терору

Заходи із вшанування пам’яті жертв сталінських репресій, в тому числі українців, пройшли у понеділок, 5 серпня, в карельському Сандармосі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли в Об’єднаній прес-службі українських організацій Росії.

Вшанування загиблих відбулося біля встановленого в Сандармосі Пам’ятного Хреста. Присутні поклали квіти і запалили свічки за невинними жертвами. На мітингу виступила голова української організації в Карелії «Калина» Лариса Скрипникова, яка зробила значний внесок в оформлення та піднесення цього місця пам’яті. Біля Хреста отець Леонід провів молитву за упокій душ синів і дочок України.

У заходах взяли участь українці Карелії, представники українських організацій Росії, Москви, Санкт-Петербурга, представники санкт-петербурзького Меморіалу, представники консульств України, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Франції, священники православної та католицької церков. Також було прочитане послання від Посольства США в РФ.

Зазначається, що цього разу на заході не було відомого російського правозахисника, історика та активіста Юрія Дмитрієва, який зробив величезну роботу по встановленню самого факту масового вбивства в урочищі Сандармох. Він знаходиться у в’язниці за надуманим обвинуваченням. Дмитрієва представляла його донька.

Як відомо, Юрій Дмитрієв укладав книги пам'яті жертв політичних репресій у Карелії в 1930-40 роки. Свого часу він відкрив урочище Сандармох, де було вбито тисячі жертв сталінських репресій, у тому числі багато українців, серед яких - представники "розстріляного відродження".

Російський «Меморіал» назвав справу проти Дмитрієва політичною. Близькі та колеги історика також вважають, що справжніми причинами його переслідування є саме пошуки поховань жертв масових репресій.

Нагадаємо, 5 серпня 2019 року виповнилася чергова 82-а річниця трагедії в Сандармосі, де у 1937 р. сталінський режим розстріляв росіян, українців, поляків, естонців та в’язнів інших національностей. Як повідомляв Укрінформ, у цей день у багатьох містах світу відбулася міжнародна акція-реквієм «Читання імен. Сандармох» із вшанування пам’яті жертв Великого терору.

Фото: Олександр Шершнєв (українська громада Москви)