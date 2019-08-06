У Німеччині оголосили прийом заявок на підтримку проектів, пов’язаних з Україною
Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Мюнхені.
«Оголошується прийом заявок на надання підтримки проектам, пов’язаним з Україною, на території федеральних земель Баварія та Баден-Вюртемберг у 2020 році», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, неурядові організації, громади закордонних українців, культурні, освітні та наукові інституції тощо мають можливість одержати державну підтримку України для свого проекту, який презентує Україну, а також спрямований на пожвавлення міжлюдських контактів між Україною та Німеччиною.
Проект має реалізовуватися на території консульського округу Генерального консульства України в Мюнхені (землі Баварія та Баден-Вюртемберг).
При відборі проектів пріоритет матимуть ініціативи, які потребують дофінансування.
Законодавчим підгрунтям для підтримки проектів з боку закордонних дипломатичних установ України є Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №165.
Прохання направляти свої пропозиції до 15 жовтня 2019 року на адресу електронної пошти gc_dem@mfa.gov.ua, зазначивши у темі листа: «Підтримка проекту».
До розгяду братимуться лише повністю та кореткно оформлені заявки. Вони будуть направлені до профільного підрозділу МЗС, який здійснюватиме відбір проектів.
Контактна особа – консул Ірина Шум (iryna.shum@mfa.gov.ua).
Завантажити заявку на підтримку проекту на 2020 рік з боку Генерального консульства України в Мюнхені можна завантажити тут.
Фото: сторінка Generalkonsulat der Ukraine in München у Facebook