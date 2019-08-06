У Німеччині оголосили прийом заявок на підтримку проектів, пов’язаних з Україною

У Німеччині у федеральних землях Баварія і Баден-Вюртемберг оголошено прийом заявок на підтримку пов’язаних з Україною культурно-гуманітарних проектів у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Мюнхені.

«Оголошується прийом заявок на надання підтримки проектам, пов’язаним з Україною, на території федеральних земель Баварія та Баден-Вюртемберг у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, неурядові організації, громади закордонних українців, культурні, освітні та наукові інституції тощо мають можливість одержати державну підтримку України для свого проекту, який презентує Україну, а також спрямований на пожвавлення міжлюдських контактів між Україною та Німеччиною.

Проект має реалізовуватися на території консульського округу Генерального консульства України в Мюнхені (землі Баварія та Баден-Вюртемберг).

При відборі проектів пріоритет матимуть ініціативи, які потребують дофінансування.

Законодавчим підгрунтям для підтримки проектів з боку закордонних дипломатичних установ України є Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №165.

Прохання направляти свої пропозиції до 15 жовтня 2019 року на адресу електронної пошти gc_dem@mfa.gov.ua, зазначивши у темі листа: «Підтримка проекту».

До розгяду братимуться лише повністю та кореткно оформлені заявки. Вони будуть направлені до профільного підрозділу МЗС, який здійснюватиме відбір проектів.

Контактна особа – консул Ірина Шум (iryna.shum@mfa.gov.ua).

Завантажити заявку на підтримку проекту на 2020 рік з боку Генерального консульства України в Мюнхені можна завантажити тут.

Фото: сторінка Generalkonsulat der Ukraine in München у Facebook