В Румунії відбувся перший фестиваль фольклору "Свято в Ізворах" за участі українських колективів

Українські художні колективи виступили на першому фестивалі фольклору "Свято в Ізворах".

Про це йдеться на сторінці Союзу українців Румунії у Facebook.

"Відбувся перший випуск фестивалю фольклору "Свято в Ізворах”, а також презентація монографії "Ізвоареле Сучевей – комуна в горах Буковини", друге видання, покійного вчителя Йона Афлорей", - зазначається у повідомленні.

На сцені виступили художні колективи ,,Негостинські голоси,, з Негостини, "Козачок" з Балківців, "Коломейка" з Серету, "Сеньори" з Радівців, "Джерельце" з Ізвоареле Сучевей, "Квіти Буковини" з Калафіндештів Ботошанського повіту, а також солісти Юліана Савчук та Адріана Маруцяк з Мілішівців.

Як зазначається, фестиваль відбувся 3 серпня в Ізвоареле Сучевей Сучавського повіту у рамках заходів з нагоди відкриття нового Будинку культури, організованих мерією Ізвоареле Сучевей у партнерстві з Союзом Українців Румунії (СУР).

На заходах були присутні голова Сучавської повітової ради Георге Флутур, голова СУР та депутат Микола Мирослав Петрецький, депутат Анжеліка Федор, сенатор Данієль Кадаріу, представники місцевої та повітової влади, місцеві жителі, гості з сусідніх сіл та з України.

Мер Михайло Михно вручив дипломи, в тому числі членам СУР.

Фото: сторінка Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook