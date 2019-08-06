Єпископ Мельбурнської єпархії Петро Стасюк став почесним членом СУМ в Австралії

Правлячий єпископ Мельбурнської єпархії святих Петра і Павла Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Петро Стасюк став почесним членом Спілки української молоді (СУМ) в Австралії.

Про це йдеться на сайті СУМ.

«Пленум Крайової Управи Спілки Української Молоді в Австралії прийняв рішення надати єпарху для українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії владиці Петру (Стасюку) звання «Почесний член СУМ в Австралії», - йдеться у повідомленні.

У Крайовій Управі СУМ в Австралії повідомили, що «мали за велику честь формально ратифікувати пропозицію осередку СУМ в Мельбурні на визнання довголітнього головного капелана СУМ владики Кир Петра Стасюка як Почесного члена СУМ в Австралії».

Її голова друг Андрій Дума подякував владиці Петру за його довголітню працю для СУМ та української молоді загалом.

Також члени СУМ відбули Архиєрейську Літургію в Катедрі Української греко-католицької церкви святих Петра і Павла в Мельбурні. По завершенні богослужіння архиєрей привітав сумівців та висловив признання та подяку за зроблену працю в рядах Спілки української молоді, на церковній ниві та в житті української громади.

Фото: СУМ