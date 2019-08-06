Українці в Азербайджані запрошують діаспору підтримати флешмоб до Дня прапора України

Українська громада в Азербайджані запросила українців у світі та друзів України приєднатися до флешмобу з нагоди Дня державного прапора України.

Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

«Українська громадська організація ім. І. Франка, міста Сумгаїт звертається до усіх украінських організацій світу, українців та друзів України подтримати флешмоб "Прапор України - прапор миру, честі, єдності та гідності". Зробіть фото з прапором України у взнакових місцях своїх міст, селищ, країни і виставте на фейсбуці з хештегом #ДеньПрапораУкраїни», - йдеться у дописі.

Зазначається, що Державний прапор є символом сувернітету України. «Державний прапор як символ країни є втіленям національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під ним українці йшли до проголошення самостійної України, до перемоги. Це прапор миролюбства», - нагадують у соцмережі.

Гідність прапора захищається як у самій країні, так і за її межами. Зневага до прапора розглядається як посягнення на честь нації та держави.

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Святкування Дня Державного Прапора в Україні спрямовано на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України, виховання поваги громадян до державних символів України.

Нагадується, що синьо-жовті барви на прапорі не випадкові. «Тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій – це колір води, без якої не було б життя, не дозрів би хліб, це колір ясного, чистого неба. Жовтий – це колір вогню, жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого немає життя на землі; це колір пшеничної ниви, хліба, зерна. Це символ достатку українського народу», - зазначається у соцмережі.

Як відомо, щороку 23 серпня в Україні відзначається День Державного Прапора. Це державне свято України, присвячене одному з її державних символів — Прапору України.

Фото: Українська громадська оргнаізація ім. І.Франка місто Сумгаїт