Українці в Азербайджані запрошують діаспору підтримати флешмоб до Дня прапора України
Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.
«Українська громадська організація ім. І. Франка, міста Сумгаїт звертається до усіх украінських організацій світу, українців та друзів України подтримати флешмоб "Прапор України - прапор миру, честі, єдності та гідності". Зробіть фото з прапором України у взнакових місцях своїх міст, селищ, країни і виставте на фейсбуці з хештегом #ДеньПрапораУкраїни», - йдеться у дописі.
Зазначається, що Державний прапор є символом сувернітету України. «Державний прапор як символ країни є втіленям національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під ним українці йшли до проголошення самостійної України, до перемоги. Це прапор миролюбства», - нагадують у соцмережі.
Святкування Дня Державного Прапора в Україні спрямовано на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України, виховання поваги громадян до державних символів України.
Нагадується, що синьо-жовті барви на прапорі не випадкові. «Тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій – це колір води, без якої не було б життя, не дозрів би хліб, це колір ясного, чистого неба. Жовтий – це колір вогню, жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого немає життя на землі; це колір пшеничної ниви, хліба, зерна. Це символ достатку українського народу», - зазначається у соцмережі.
Як відомо, щороку 23 серпня в Україні відзначається День Державного Прапора. Це державне свято України, присвячене одному з її державних символів — Прапору України.
Фото: Українська громадська оргнаізація ім. І.Франка місто Сумгаїт