Діти українських військових відпочили в літньому таборі в Латвії
Табір був організований під патронатом Національної гвардії та Міноборони Латвії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Більшість з групи українських дітей кількістю 30 осіб - з сімей військовслужбовців, чиї батьки загинули в боях з сепаратистськими угрупованнями на сході України, які діють за безпосередньої участі і підтримки російських збройних сил.
Протягом свого перебування в Латвії українські діти мали насичену програму. Вони, зокрема, ознайомилися з традиціями та культурою Латвійської Республіки, а також із системою підготовки юнаків і дівчат до служби в Збройних силах Латвії.
Табір було відкрито за участю міністра оборони - віцепрем’єр-міністра Латвійської Республіки Артіса Пабрікса та Посла України в Латвії Олександра Міщенко. Їх привітав керівник української групи, що прибула, полковник Національної гвардії України Віктор Голумбівський.
Зазначається, що латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділів Національної гвардії Латвії в різних регіонах країни.
Фото: стоірнка Embassy of Latvia in Ukraine/ Посольство Латвійської Республіки в Україні у Facebook