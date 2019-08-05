Діти українських військових відпочили в літньому таборі в Латвії

Група українських дітей, переважно з сімей військовослужбовців, 29 липня - 2 серпня відпочивала в літньому таборі на базі середньої школи латвійського міста Малта.

Табір був організований під патронатом Національної гвардії та Міноборони Латвії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Більшість з групи українських дітей кількістю 30 осіб - з сімей військовслужбовців, чиї батьки загинули в боях з сепаратистськими угрупованнями на сході України, які діють за безпосередньої участі і підтримки російських збройних сил.

Протягом свого перебування в Латвії українські діти мали насичену програму. Вони, зокрема, ознайомилися з традиціями та культурою Латвійської Республіки, а також із системою підготовки юнаків і дівчат до служби в Збройних силах Латвії.

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Табір було відкрито за участю міністра оборони - віцепрем’єр-міністра Латвійської Республіки Артіса Пабрікса та Посла України в Латвії Олександра Міщенко. Їх привітав керівник української групи, що прибула, полковник Національної гвардії України Віктор Голумбівський.

Зазначається, що латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділів Національної гвардії Латвії в різних регіонах країни.

Фото: стоірнка Embassy of Latvia in Ukraine/ Посольство Латвійської Республіки в Україні у Facebook