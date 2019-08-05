В Україні пройшов Перший форум учнів шкіл при громадських організаціях закордонних українців
Про це повідомляє пресслужба України в Литовській Республіці.
«22 липня – 1 серпня 2019 року в смт. Брюховичі Львівської області, на території Василіянського інституту філософсько-богословських студій імені Митрополита Велямина Рутського УГКЦ, відбувся Перший Форум учнів суботніх/недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців, організований МЗС України», - йдеться у повідомленні.
Співорганізаторами Форуму виступили Львівська обласна державна адміністрація, Пасторально-міграційний відділ Української греко-католицької церкви, Товариство «Україна-Світ», Львівський міський дитячий екологічно-натуралістичний центр.
Як зазначається, форум став майданчиком для спілкування учнів українських суботніх/недільних шкіл з Литви, Польщі, Італії, Греції, Португалії, Іспанії, Туреччини.
Програма Форуму включала майстер-класи з українських традицій та пісні, української іграшки, технічної творчості, сучасного хореографічного мистецтва.
Учні, зокрема, мали можливість ознайомитися з історично-архітектурними пам’ятками Львова та області (у т.ч. замками Золотої підкови Львівщини – Олеським, Підгорецьким та Золочівським), Державним історико-культурним заповідником «Нагуєвичі», замком-фортецею «Тустань», туристичними об’єктами Дрогобича та Жовкви; побувати у Львівському національному академічному оперному театрі ім. С.Крушельницької.
Школярі оглянули експозиції Львівського національного літературно-меморіального музею І.Франка, Державного меморіального музею М.Грушевського, музею народної архітектури та побуту ім. К.Шептицького «Шевченківський гай», Львівської картинної галереї ім. Б.Возницького, Музею визвольної боротьби.
Учасники форуму також відвідали підземелля Музею історії та релігії, завітали на стадіон «Арена-Львів», а також взяли участь у презентації сучасних українських танців етнографами Львівської національної музичної академії ім.М.Лисенка.
Фото: пресслужба України в Литовській Республіці