В Україні пройшов Перший форум учнів шкіл при громадських організаціях закордонних українців

Перший Форум учнів суботніх/недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців, організований МЗС України, завершився днями на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба України в Литовській Республіці.

«22 липня – 1 серпня 2019 року в смт. Брюховичі Львівської області, на території Василіянського інституту філософсько-богословських студій імені Митрополита Велямина Рутського УГКЦ, відбувся Перший Форум учнів суботніх/недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців, організований МЗС України», - йдеться у повідомленні.

Співорганізаторами Форуму виступили Львівська обласна державна адміністрація, Пасторально-міграційний відділ Української греко-католицької церкви, Товариство «Україна-Світ», Львівський міський дитячий екологічно-натуралістичний центр.

Як зазначається, форум став майданчиком для спілкування учнів українських суботніх/недільних шкіл з Литви, Польщі, Італії, Греції, Португалії, Іспанії, Туреччини.

Програма Форуму включала майстер-класи з українських традицій та пісні, української іграшки, технічної творчості, сучасного хореографічного мистецтва.

Учні, зокрема, мали можливість ознайомитися з історично-архітектурними пам’ятками Львова та області (у т.ч. замками Золотої підкови Львівщини – Олеським, Підгорецьким та Золочівським), Державним історико-культурним заповідником «Нагуєвичі», замком-фортецею «Тустань», туристичними об’єктами Дрогобича та Жовкви; побувати у Львівському національному академічному оперному театрі ім. С.Крушельницької.

Школярі оглянули експозиції Львівського національного літературно-меморіального музею І.Франка, Державного меморіального музею М.Грушевського, музею народної архітектури та побуту ім. К.Шептицького «Шевченківський гай», Львівської картинної галереї ім. Б.Возницького, Музею визвольної боротьби.

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Учасники форуму також відвідали підземелля Музею історії та релігії, завітали на стадіон «Арена-Львів», а також взяли участь у презентації сучасних українських танців етнографами Львівської національної музичної академії ім.М.Лисенка.

Фото: пресслужба України в Литовській Республіці