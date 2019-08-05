Акцією-реквіємом «Читання імен. Сандармох» у світі вшанують пам’ять жертв Великого терору

У понеділок, 5 серпня, у багатьох містах світу відбудеться міжнародна акція-реквієм «Читання імен. Сандармох» із вшанування пам’яті жертв Великого терору.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

“Сьогодні у багатьох містах світу відбудеться міжнародна акція-реквієм «Читання імен. Сандармох». До акції долучилися Сандармох, Владивосток, Гельсінкі, Вашингтон, Прага, Берлін, Софія, Москва, Київ, Львів...”, - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в УІНП, 5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», після чого розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху «чистка» суспільства від реальних та потенційних опонентів владі, від елементів, які «не годилися для будівництва комунізму». Теоретичне обґрунтування цих заходів здійснив новий нарком НКВС Ніколай Єжов, а вдосконалив особисто Сталін.

Ретельно проводилася «чистка» партійних лав та органів безпеки. Політбюро ЦК КП(б)У розіслало по областях УРСР вказівку про формування позасудового репресивного органу – обласних «трійок», створених для спрощення процедури засудження.

Наказом № 00447 запроваджувалися ліміти (плани) на покарання громадян. Вироки за І-ю категорією означали «розстріл», за ІІ-ю категорією – на ув’язнення в таборах ГУЛАГ (рос: Главное управление лагерей) НКВС СРСР. Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб, то у січні 1938 року він був збільшений до 83122 осіб. Із проханням про додаткові ліміти в Москву неодноразово зверталися наркоми внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський та Олександр Успенський, зазначили в Інституті нацпам’яті.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в’язниць та таборів.

“Лише в урочищі Сандармох поблизу міста Медвеж’єгорська в Карелії у період 27 жовтня – 4 листопада 1937 року з нагоди наближення 20-річчя Жовтневої революції було розстріляно 1111 осіб, із них 287 українців та осіб, долі яких пов’язані з Україною. Серед них - Лесь Курбас, Микола Куліш, Марко Вороний, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші яскраві постаті українського відродження 20-х років ХХ століття”, - підкреслюється в повідомленні.

За відкритими даними, в Сандармосі було розстріляно 677 українців.

Відомий історик, автор книжки «Соловецький реквієм» Сергій Шевченко оприлюднив більше 200 імен українців, які загинули в Карелії.

Фото: uinp.gov.ua