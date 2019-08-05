Українець розповів, як став відомим пекарем в Італії

Українець Роман Олексюк виїхав до Італії понад 10 років тому. Відтоді він став відомим у своєму місті пекарем і щодня гпостачає свіжу випічку 150 родинам.

Про це пише Gazeta.ua.

Роман Олексюк з міста Кіцмань Чернівецької області виїхав до Італії 13 років тому у місто Беллуно району Венето. Працює пекарем.

З роботою чоловіку допоміг мамин знайомий. Роман влаштувався у пекарню до сеньйора Де Паріса Карло, який дав випробувальний термін 3 місяці. «Мені все було цікаво. Все до дрібниць повторяв за сеньйором. По професії я не пекар, а агроном з червоним дипломом. Лише мову знав поганенько. Та італійці помогли її вивчити досконало», - розповідає Роман.

Він каже, що італійці - дуже привітливі люди. Коли спілкуються і бачать, що їх не розуміють, повторюють сказане ще й за допомогою жестів. Виправляють слова.

Крім того, для вивчення італійської мови українець слухав радіо, дивився телевізор, ходив в кінотеатр. На вулиці прислуховувався до місцевих людей і намагався з ними заговорити.

На роботі Роман готує хліб до випічки. «З готового тіста виліплюю різної форми булочки. Коли підходить — ставлю у піч. Вранці свіжоспечену пухку випічку везу до італійців. Щодня маю замовлення від 150 сімей», - каже пекар.

Роман розробив маршрут по вулицях. «Під'їжджаю до кожного двору і залишаю пакунок у спеціальній скриньці. Якщо господарі вдома, то підходять і вітаються. Залюбки хочуть поговорити зайвий раз», - каже Роман.

Пекар розповідає, що можна також замовити у нього якусь особливість: або більш запечену булочку, або більш м'яку. «Дякують, що дослухаюсь до їхніх прохань. Часто пригощають огірками, помідорами чи картоплею з власного городу. Одна клієнтка постійно дає домашні яйця», - каже Роман.

Він зауважує, що італійці не звикли набирати по кілька хлібин, як в Україні. Щодня їдять свіже. «Італійці не визнають вчорашньої їжі. Все викидають. Вони багато не готують», - ділиться Роман.

Українець каже, що свою випічку продає на кілограми, а не поштучно. «Зазвичай, щодня замовляють по дві булочки. Деякі наважують в день з'їсти близько 15 булочок. Тому, звісно, їхні конверти в кінці місяця набагато товстіші. Це тішить. Раз у місяць вони отримують рахунок. По ньому сплачують за булочки та доставку. Середня вартість - 30 євро, якщо замовляли по дві булочки на день. Кіло коштує 4,50 євро», - каже пекар.

Водночас Роман Олексюк працює у міжнародній компанії. Протягом останніх семи місяців просуває товари і послуги у 189 країн. "Вони пов'язані з водою і здоровою їжею. Ще консультую людей як правильно харчуватися", - пояснює Роман.

За словами українця, в Італії бізнес може стати успішним, якщо його створити спільно з рідними. Родичі краще розуміють труднощі на етапі розвитку бізнесу, можуть підтримати або контролювати конкретний напрямок діяльності.

"Успіх приходить, коли справа робиться гуртом. За приклад беру італійців, які ведуть успішно сімейний бізнес. Для власної справи потрібні надійні люди, які можуть зачекати і пережити якісь труднощі. Важко самому все потягнути. Буде провал", - каже Роман.

Він розповідає, що має ідеї відкрити власний бізнес, який, можливо, буде пов'язаний з випічкою хліба. "Але не просто пекарня, а сумісно з кав'ярнею. Але для цього треба мати дружину і дітей, бо сам в полі не воїн", - вважає Роман.

Фото: Gazeta.ua