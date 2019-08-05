В СКУ висловили співчуття з приводу смерті українського науковця Манолія Лупула

В СКУ висловили співчуття з приводу смерті українського науковця Манолія Лупула

Укрінформ
Світовий конґрес українців (СКУ) висловив співчуття за приводу смерті відомого українського науковця, засновника Канадського інституту українських студій Манолія Лупула.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«Світовий Конґрес Українців висловлює співчуття з приводу смерті відомого українського науковця, дослідника та автора Манолія Лупула, який відійшов у вічність 24 липня 2019 р. у Калґари, Канада», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доктор Лупул особливо захоплювався історією українців у Канаді, взаємозв'язком між багатокультурністю та освітою в Канаді та освітою меншин у Західній Канаді. На початку 1970-х років Манолій  Лупул активно долучився до руху на підтримку багатокультурности в Канаді і був переконаний у необхідності державного фінансування мов та культур меншин у Канаді.

Науковець відіграв ключову роль у створенні українсько-англійської двомовної програми у школах Альберти та успішно лобіював в уряді Альберти та в Альбертському університеті прийняття рішення про створення і фінансування Канадського інституту українських студій (КІУС).

 Церемонія прощання з Манолієм Лупулом відбудеться в Едмонтоні 8 серпня у Park Memorial Funeral Home.

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Як повідомляв Украінформ, нащадок українських емігрантів, історик та україніст,  знакова постать для західної україністики Манолій Лупул народився у Віллінгтоні в Альберті, Канада, 1927 року. Батьки його батьків переїхали до Канади з Буковини на початку ХХ сторіччя. Лупул навчався в Альбертському університеті, Університеті Міннесоти, отримав ступінь доктора історії в Гарварді. Викладав у Альберті та в університеті Бостона.

У 1967 році він заснував Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті – осередок українознавства, який займається науково-дослідницькою та видавничою діяльністю з української та українсько-канадської тематики і очолював його до 1986 року.

Науковець помер у віці 91 року.

Фото: Укрінформ, Canadian Institute of Ukrainian Studies

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