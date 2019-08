У британському Ноттінгемі покажуть фільм «Крути 1918»

В Українському культурному центрі у Ноттінгемі 9 серпня відбудеться показ стрічки «Крути 1918».

Про це йдеться на сторінці Українського культурного центру Союзу українців у Великій Британії (відділення Ноттінгем) у Facebook.

«Кіновечори повертаються до Українського культурного центру у Ноттінгемі 9 серпня о 19:30. Художній фільм «Крути 1918» з англійськими субтитрами розповість історію 400 українських студентів, які протистояли значно більшій кількості солдат Червоної Армії під Києвом у 1918 році, захищаючи УНР», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, «Крути 1918» (англ. Winter of the braves) - український історичний фільм-екшн режисера Олексія Шапарєва, який вийшов у прокат 7 лютого 2019 року. Стрічка присвячена 100-річчю бою під Крутами взимку 1918 року.

Нагадаємо, Союз Українців у Великій Британії (The Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB) є найбільшою репрезентативною установою, яка представляє українців та осіб українського походження у Великій Британії. Метою Союзу є розвиток, просування і підтримка інтересів української громади у Британії. Союз має 25 відділень по всій країні.

Фото: YouTube