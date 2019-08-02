В Ізраїлі триває реабілітаційно-оздоровчий табір для родин загиблих учасників АТО/ООС

В Ашкелоні триває реабілітаційно-оздоровчий сімейний табір "Крила" для вдів з дітьми, чиї чоловіки загинули в АТО/ООС.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

«Громадська організація "Ізраїльські друзі України" разом з партнерами проводить реабілітаційно-оздоровчий сімейний табір "Крила" для вдів з дітьми, чиї чоловіки загинули, захищаючи Україну», - повідомляється у дописі.

Як зазначається на сайті «Ізраїльських друзів України», табір проводиться у партнерстві з Посольством України в Ізраїлі, Почесним консулом України в Хайфі А.Майбергом, Почесним консулом України в Єрусалимі О.Керцнером, авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України», БФ «Нація добра» (Харків), ГО «Оберіг» (Миколаїв), ГО «Рух підтримки закарпатських військових" (Ужгород), ГО "Бойові бджілки" (Винниця), ГО "SBR Tactical Group" (Одеса) тощо.

Повідомляється, що у рамках табору в Ізраїлі відпочинуть 4 групи по 4 родини (разом 32 особи). Перша зміна стартувала 26 липня. Кожна зміна триватиме тиждень. За цей час учасники відпочинуть на морі, побувають на екскурсіях країною та відвідають заняття з психологом.

Як зазначається , мета табору – надати психологічну допомогу і підтримку мамам з дітьми, які пережили тяжку втрату. "Змінивши країну, місто, опинившись у колі нових друзів, з якими можна як влаштувати найвеселіше свято, так і помовчати, коли знаєш, що ти не сам, стає трохи легше повернутися додому і жити далі", - йдеться на сайті.

Організатори табору звертаються до охочих допомогти в проведенні табору. Більш детальну інформацію можна знайти тут.