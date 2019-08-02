У Національному інституті стратегічних досліджень обговорили перспективи співпраці з СКУ

Перспективи співпраці між Національним інститутом стратегічних досліджень (НІСД) та Світовим конґресом українців (СКУ) обговорили під час зустрічі у Києві.

Про це йдеться на сайті НІСД.

«30 липня відбулась зустріч т.в.о. директора Національного інституту стратегічних досліджень Василя Яблонського із директором Представництва Світового конґресу українців (Ukrainian World Congress) в Україні Сергієм Касянчуком», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі були обговорені головні завдання, серед яких пріоритетними є оборонна і безпекова місії СКУ, фінансова допомога українським ініціативам та підтримка економічних зв’язків, а також інформаційна підтримка з метою донесення правдивих меседжів до міжнародної спільноти про ситуацію в Україні.

Також відзначалося особливе місце України в медіюванні міграційних питань та творення нового виміру розуміння потреб та формування політики міграції в європейському та трансатлантичному контексті.

Було обговорено місце і роль Національного інституту стратегічних досліджень, важливість збереження професійного експертного середовища в Україні особливо в ситуації демократичної зміни влади. Окрему увагу було приділено питанням етнополітики та дотримання прав національних меншин в Україні.

Під час розмови також обговорювалися перспективи співпраці НІСД та СКУ із залученням спроможностей структур, зокрема, щодо формування плану дій заходів з реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 р.

За результатами зустрічі було вирішено підготувати меморандум про співпрацю.

Фото: сайт НІСД, сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook