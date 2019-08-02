У Лідкомбі відбудеться презентація проектів Фундації українознавчих студій в Австралії

Проекти, фінансовані Фундацією українознавчих студій в Австралії (ФУСА), презентують 4 серпня в Лідкомбі.

Про це йдеться на сторінці українського часопису в Австралії Вільна Думка у Facebook.

«ФУСА запрошує членів фундації та усіх зацікавлених на зустріч і презентацію проектів ФУСА.

До уваги членів ФУСА і ширшої громади будуть представлені наукові, культурні і сусупільно-корисні проекти, що їх фінансує Фундація українознавчих студій в Австралії", - йдеться у дописі.

Зазначається, що грантоотримувачі і кандидати презентують свої проекти та цікаво розкажуть про свої досягнення.

Презентація відбудеться 4 серпня о 13:00 у Домі української молоді у Лідкомбі.

Зазначається, що ФУСА радо вітає нових членів і запрошує до вступу усіх зацікавлених.

Як відомо, українську громадську й академічно-фінансову установу - Фундацію українознавчих студій в Австралії (ФУСА; Ukrainian Studies Foundation in Australia) було засновано 30 березня 1976 р. у Сіднеї з метою збору коштів на відкриття українознавчих досліджень в одному з австралійських університетів.

Початок українознавчих програм на університетському рівні в Австралії був покладений у 1983 р., коли Фундація дійшла згоди з Університетом ім. Макворі в Сіднеї про відкриття Центру українознавчих студій. Як наслідок у 1984 р. при Університеті ім. Макворі в Сіднеї було відкрито Центр Українознавчих Студій (ЦУСУМ; Ukrainian Studies Centre at Macquarie University). Відтоді українознавці фахово займаються науковою діяльністю в австралійських академічних установах, у яких було започатковано українознавчі програми.

Фото: Укрінформ, сторінка Free Thought / Вільна Думка у Facebook