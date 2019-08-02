У Гданську оголошено набір до українського хору
Про це йдеться на сторінці Домівка Гданськ у Facebook.
«Увага, увага! Оголошується набір до аматорського хору для дорослих. Вік та музична освіта не мають значення», - зазначається у дописі.
Як повідомляється, зустрічі будут відбуватися раз на тиждень (18:00-20:00) за адресою ul. Starowejska 16 /Aksamitna 4a.
Перша зустріч пройде 7серпня о 18:00 (Aksamitna 4a).
Занаття проходитимуть на безоплатній основі. Усіх охочих приєднатися просять писати у приватні повідомлення у Facebook музикантці Анні Текучевій.
Як повідомляла раніше газета Наше Слово, Ганна Текучева – музикантка родом з Луганщини. Відома в українській громаді своїми вокальними виступами на "Ярмарку" в Ґданську.
Домівка Гданськ – центр культурного життя української спільноти у Тримісті. Домівка проводить зустрічі з цікавими людьми, організовує концерти, дискусії та презентації книг тощо.
Фото: Анна Текучева