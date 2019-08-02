У Гданську оголошено набір до українського хору

У Гданську запрошують усіх охочих приєднатися до українського аматорського хору.

Про це йдеться на сторінці Домівка Гданськ у Facebook.

«Увага, увага! Оголошується набір до аматорського хору для дорослих. Вік та музична освіта не мають значення», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, зустрічі будут відбуватися раз на тиждень (18:00-20:00) за адресою ul. Starowejska 16 /Aksamitna 4a.

Перша зустріч пройде 7серпня о 18:00 (Aksamitna 4a).

Занаття проходитимуть на безоплатній основі. Усіх охочих приєднатися просять писати у приватні повідомлення у Facebook музикантці Анні Текучевій.

Як повідомляла раніше газета Наше Слово, Ганна Текучева – музикантка родом з Луганщини. Відома в українській громаді своїми вокальними виступами на "Ярмарку" в Ґданську.

Домівка Гданськ – центр культурного життя української спільноти у Тримісті. Домівка проводить зустрічі з цікавими людьми, організовує концерти, дискусії та презентації книг тощо.

Фото: Анна Текучева