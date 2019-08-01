Українців у Тбілісі запрошують на концерт українського ансамблю з Канади

У Тбілісі до Дня Незалежності України відбудеться концерт українського ансамблю пісні і танцю «Верховина» з Канади.

Виступ відбудеться у рамках туру ансамблю містами Грузії та України, йдеться на сторінці Посольства України в Грузії у Facebook.

«У рамках відзначення 28-ї річниці Дня незалежності України, Посольство України в Грузії запрошує вас відвідати концерт українського ансамблю пісні і танцю «Верховина» з Канади, до програми якого входять українські народні пісні та яскраві танцювальні постановки», - йдеться у дописі.

Концерт відбудеться 11 серпня о 18:00 в Міжнародному культурному центрі «Муза» (вул. Мераб Берлзенішвілі, 1, Тбілісі). Вхід вільний.

Програма заходу включає українські народні пісні «Ой, у вишневому саду», «Гей, видно село» та яскраві танцювальні постановки «Гуцульська сюїта» та «Бубнарський танець» із Закарпаття.

Як зазначається, український ансамбль пісні і танцю «Верховина» – це культурний осередок Української молодіжної асоціації Канади. Ансамбль складається з хору «Верховина», танцюристів «Дунай» та Верховинської школи українського танцю.

Хор «Верховина» був заснований ще у 1959 році. Протягом багатьох років ансамбль успішно виступає на концертах та фестивалях у Північній Америці, в Аргентині та Бразилії, а також в Східній Європі і, звісно, в Україні.

Танцювальний колектив «Дунай» був створений у 1974 році. Їх чудові виступи з радістю вітають глядачі на святах, мультикультурних виставках та громадських заходах. Хореографія «Дунаю» включає як легкі ліричні твори, так і традиційний енергійний гопак.

Повідомляється, що в цьому році український ансамбль пісні і танцю «Верховина» святкує 60-річчя хору «Верховина» та 45-ту річницю створення танцювального колективу «Дунай».

Фото: сторінки Verkhovyna Ukrainian Song & Dance Ensemble, Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook