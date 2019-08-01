Виконавці з України організували музичний флешмоб у серці Вільнюса

Яскрава мистецька подія - музичний флешмоб виконавців з України - відбулася днями у Вільнюсі у рамках Першого Міжнародного фестивалю музики, пісні й танцю «Мости мистецтва».

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Литовській Республіці.

«У серці Вільнюса, на площі, де встановлено пам’ятник видатному литовському вченому, громадському та політичному діячеві Йонасу Басанавічюсу, котрий вважається очільником литовського національного відродження, відбулася яскрава мистецька подія – музичний флешмоб за участі оркестру народних інструментів Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Дмитра Бортнянського під керівництвом диригента, заслуженого працівника культури України Юрія Лелюшкіна, солістки вокальних партій Катерини Сороки, Тріо бандуристок з м. Суми», - йдетьмя у повідомленні.

Цю унікальну подію було реалізовано спільними зусиллями Посольства України в Литовській Республіці, Українського культурного фонду при Міністерстві культури України, Громадської організації «Яскрава країна» (Україна), Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці м.Вільнюса та за підтримки мерії м. Вільнюса.

Як зазначається, флешмоб відбувся у рамках проведення Першого міжнародного фестивалю музики, пісні й танцю «Мости мистецтва». Фестиваль, у якому взяли участь українські та литовські творчі колективи, тривав у Литві з 24 по 29 липня ц.р. та пройшов у мм. Вільнюс, Тракай та Клайпеда.

У заході, що викликав велике щире захоплення глядачів – мешканців литовської столиці та її численних гостей, взяли участь, зокрема, Посол України у Литві Володимир Яценківський з дружиною Роксоланою, Народний артист України, головний режисер проекту «Мости мистецтва» Володимир Деркач, Директор Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.Бортнянського, заслужений працівник культури України Надія Гринь, Голова правління ГО «Яскрава Країна» Ольга Обласова, настоятель Церкви Пресвятої Трійці м.Вільнюса о.Вінкентй Пелих, голова ради Клубу української традиційної культури та фольклору «Просвіт» м. Клайпеда Ірена Пятрульонєнє, колектив Посольства України в ЛР, представники української громади в Литві.

Пролунали твори видатних українських композиторів-класиків, сучасних українських та європейських композиторів, зокрема: увертюра до опери «Сокол» Дмитра Бортнянського, Пісня Наталки з опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, «Мелодія» Мирослава Скорика, «Криниченька» Віктора Дяченка, «Гуцульська фантазія» Анатолія Дубини, «Запорізький марш» Мирослава Завадського, «Арія» Вадима Бібергана, «Наварра» Пабло Сарасате, українські народні пісні «Місяць на небі», «Ти до мене не ходи», ін.

До присутніх звернувся Посол України у Литві В.Яценківський, який привітав усіх учасників фестивалю з започаткуванням нової традиції та закликав продовжувати роботу з популяризації найкращих зразків музичної культури України у Литві. Український дипломат окремо подякував численній міжнародній глядацькій аудиторії її мовами за гарячу підтримку українських виконавців.

Захід завершився бурхливими оплесками глядачів, а також врученням від української громади м. Вільнюса короваю музикантам, який власноруч виготовив найстаріший член громади Михайло Максим’юк.

Фото: пресслужба Посольства України в Литовській Республіці

Відео: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві