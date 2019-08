Маленький українець у Таїланді отримав свою першу вишиванку

Маленький Лука, який народився у Таїланді, отримав свою першу вишиту сорочку у рамках акції «Народжені у вишиванці».

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Таїланді у Facebook.

"Поки у Таїланді сезон дощів, до нас завітало маленьке сонечко – Лука. Ми зареєстрували ще одного громадянина України та подарували йому його першу вишиту сорочку. Вітаємо щасливу родину – Романа та Марію з народженням синочка", - йдеться у дописі.

У Посольстві нагадали, як можна долучитися до акції. "Якщо у Вас народилася дитина на території Таїланду, Лаосу, М'янми і хоча б один з батьків є громадянином України, Ви можете взяти участь в акції "Народжені у вишиванці". Для цього потрібно подати документи на реєстрацію дитини громадянином України до 6 місяців з дати народження (розміри вишиванок на діточок віком до 6 місяців); прийти разом з малюком та в урочистій атмосфері отримати документ і вишиванку в подарунок; зробити спільне фото батьків та малюка у вишиванці з Послом України», - зазначається у дописі.

Фото: сторінка Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand у Facebook