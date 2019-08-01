Більше 30 дітей учасників АТО/ООС візьмуть участь у реабілітаційному проекті в Німеччині
Про це йдеться на сторінці співорганізатора проекту Благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України» у Facebook.
«А що ж відбувається у нас із великим дитчим реабілітаційним проектом #ВАКАЦІЇ_З_РЕЙН_ДНІПРО, що пройде у Німеччині з 17 по 29 серпня 2019 р. для дітей загиблих, безвісти зниклих, полонених, тяжкопоранених і багатодітних наших воїнів – Героїв? О, тут вирує різна підготовча робота. І здійснюється вона як в Україні Благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України", так і в Німеччині (в українсько-німецькому об’єднанні – ред.) Rhein-Dnipro Deutsch-Ukrainischer Verein, де діток українських захисників уже з нетерпінням чекають», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, участь у проекті візьмуть 32 дитини.
У свою чергу, малеча вже підготувала листи, малюнки на тему «Мій герой» і есе «Я у майбутньому». ''Шановні пані та панове, щасливі представити вам виставку-галерею робіт талановитих, мудрих, патріотичних маленьких українців – майбутніх провідників української нації!'', - йдеться у дописі.
Діти пишуть, що хочуть, щоб не було війни. Вони прагнуть стати людьми, які змінять Україну на краще, хочуть, аби молодь поверталася в Україну, а не виїжджала звідси, прагнуть, щоб Україна стала успішною європейською країною, мріють про щасливу родину, перспективи і здійснення своїх планів тощо.
Фото: сторінка Благодійний Фонд "Міжнародна Асоціація Підтримки України" у Facebook