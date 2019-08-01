Більше 30 дітей учасників АТО/ООС візьмуть участь у реабілітаційному проекті в Німеччині

Великий дитячий реабілітаційний проект для дітей учасників АТО/ООС на сході України пройде 17-29 серпня у Німеччині за участі 32 дітей.

Про це йдеться на сторінці співорганізатора проекту Благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України» у Facebook.

«А що ж відбувається у нас із великим дитчим реабілітаційним проектом #ВАКАЦІЇ_З_РЕЙН_ДНІПРО, що пройде у Німеччині з 17 по 29 серпня 2019 р. для дітей загиблих, безвісти зниклих, полонених, тяжкопоранених і багатодітних наших воїнів – Героїв? О, тут вирує різна підготовча робота. І здійснюється вона як в Україні Благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України", так і в Німеччині (в українсько-німецькому об’єднанні – ред.) Rhein-Dnipro Deutsch-Ukrainischer Verein, де діток українських захисників уже з нетерпінням чекають», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, участь у проекті візьмуть 32 дитини.

У свою чергу, малеча вже підготувала листи, малюнки на тему «Мій герой» і есе «Я у майбутньому». ''Шановні пані та панове, щасливі представити вам виставку-галерею робіт талановитих, мудрих, патріотичних маленьких українців – майбутніх провідників української нації!'', - йдеться у дописі.

Діти пишуть, що хочуть, щоб не було війни. Вони прагнуть стати людьми, які змінять Україну на краще, хочуть, аби молодь поверталася в Україну, а не виїжджала звідси, прагнуть, щоб Україна стала успішною європейською країною, мріють про щасливу родину, перспективи і здійснення своїх планів тощо.

Як повідомляв Укрінформ, творчо-пізнавальний реабілітаційний проект «Два тижні без війни» для дітей загиблих, поранених, полонених, зниклих безвісти або багатодітних воїнів АТО/ООС для дітей героїчних захисників України з різних регіонів реалізується вже третій рік поспіль завдяки спільним зусиллям української громади Німеччини та волонтерів Міжнародної асоціації підтримки України. Він проходить у рамках літніх програм для дітей воїнів АТО від Міжнародної асоціації підтримки України. Під час проекту діти відвідають різні міста Німеччини: Франкфурт-на-Майні, Кобленц, Лімбург, дізнаються про їхні історичні цікавинки, зануряться в атмосферу стародавніх замків, гулятимуть парками, насолоджуватимуться краєвидами, розважатимуться на атракціонах. Щодня дітлахи будуть залучені до цікавої розвиваючої творчої програми, відчуватимуть опіку і турботу досвідчених виховників-організаторів, піклування українських родин Німеччини, отримуватимуть заряд позитивних емоцій та незабутніх вражень. Заповнити анкету, додаючи всі необхідні документи, необхідно було до 1 липня 2019 року.

Фото: сторінка Благодійний Фонд "Міжнародна Асоціація Підтримки України" у Facebook