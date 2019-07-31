У Кейптауні планують провести богослужіння за вбитим українським туристом

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) планують провести богослужіння за трагічно загиблим українським туристом Іваном Івановим за участі мерії міста Кейптаун та української громади.

Про це повідомляє Посолсьство України в ПАР у Facebook.

«Мер м. Кейптаун спільно з українською громадою планують провести богослужіння на місці злочину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Посольство України в ПАР висловлює глибоке співчуття родині і друзям українського громадянина Івана Іванова, який трагічно загинув у суботу, 27 липня 2019 року, у м. Кейптаун.

Посольство вдячне за сприяння і швидке реагування та оперативне розслідування злочину уряду та місцевій владі ПАР, поліції та небайдужій місцевій громаді.

Українські дипломати у ПАР також отримали співчуття на адресу сім’ї І. Іванова від південно-африканської сторони, зокрема, від Міністерства міжнародних відносин і співробітництва ПАР, мера м. Кейптаун, департаменту туризму провінції Західний Кейп, і продовжує відстежувати ситуацію з розслідуванням злочину.

У Посольстві на сторінці у соцмережі раніше зазначили, що справа знаходиться на розгляді поліції та місцевої влади. Повідомляється, що українське диппредставництво вживає всіх необхідних заходів для з'ясування обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності, а також перебуває на постійному зв'язку з поліцією, мзс ПАР та міністерством туризму ПАР.

З приводу нової інформації, яка допоможе з'ясуванню обставин загибелі українця, прохання звертатися до Посольства.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на портал IOL, у Національному парку Кейптауна (ПАР) 27 липня при пограбуванні був убитий турист з України.

Як повідомлялося, на 44-річного Івана Іванова напали, попередньо, троє людей, щоб відібрати у нього рюкзак. Зав'язалася бійка, в ході якої українець отримав кілька ударів ножем в груди. Він помер від втрати крові.

Нападники втекли з рюкзаком Іванова. Чоловік, який ніс вкрадену річ, був помічений місцевим жителем, який викликав поліцію.

Правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного. У поліції він зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень, а також розповів, де шукати тіло жертви.

Фото: airlife.ua