Дитячий благодійний табір шведської родини Андерссон приймає четверту зміну з України

У дитячоу благодійному таборі родини Андерссону Швеції розпочалася четверта зміна для малечі з різних куточків України.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Королівстві Швеція.

«Співробітники Посольства України у Королівстві Швеція на запрошення родини Андерсон відвідали табір та вкотре відчули неперевершені відчуття гостинності. У таборі відпочивають діти з різних куточків України, з різними талантами та подекуди з непростими історіями своїх батьків, які стоять на захисті нашої Батьківщини», - йдеться у повідомленні.

Заснований у 1988 р. після трагедії на Чорнобильський АЕС з ініціативи шведської родини Наташі та Лейфа Андерссон, щороку табір приймає на 3-4 зміни на оздоровчий відпочинок дітей віком від 6 до 11 років.

Цьогоріч культурна програма четвертої зміни табору передбачає відвідання найбільшого у Швеції розважального парку “Грьоналунд”, візит до перлини шведської столиці – Музею Васа, екскурсію Стокгольмом.

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Поїздка четвертої зміни відбулася за підтримки Благодійного фонду ”Громадська ініціатива мешканців Кривбасу”. Загальну фінансову підтримку Дитячому благодійному табору родини Андерсон надають низка благодійних організацій та інші спонсори.

Фото: пресслужба Посольства України в Королівстві Швеція