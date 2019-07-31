Дитячий благодійний табір шведської родини Андерссон приймає четверту зміну з України
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Королівстві Швеція.
«Співробітники Посольства України у Королівстві Швеція на запрошення родини Андерсон відвідали табір та вкотре відчули неперевершені відчуття гостинності. У таборі відпочивають діти з різних куточків України, з різними талантами та подекуди з непростими історіями своїх батьків, які стоять на захисті нашої Батьківщини», - йдеться у повідомленні.
Заснований у 1988 р. після трагедії на Чорнобильський АЕС з ініціативи шведської родини Наташі та Лейфа Андерссон, щороку табір приймає на 3-4 зміни на оздоровчий відпочинок дітей віком від 6 до 11 років.
Цьогоріч культурна програма четвертої зміни табору передбачає відвідання найбільшого у Швеції розважального парку “Грьоналунд”, візит до перлини шведської столиці – Музею Васа, екскурсію Стокгольмом.
Поїздка четвертої зміни відбулася за підтримки Благодійного фонду ”Громадська ініціатива мешканців Кривбасу”. Загальну фінансову підтримку Дитячому благодійному табору родини Андерсон надають низка благодійних організацій та інші спонсори.
Фото: пресслужба Посольства України в Королівстві Швеція