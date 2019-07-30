Українська музика підкорила Йорданію

Українські музиканти, співаки і танцюристи протягом цілого тижня знайомили публіку в різних містах Йорданії з традиційними українськими мотивами у рамках Джераського фестивалю культури и містецтва.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві.



«З першого ж дня перебування на Святій землі українці наповнили дзвінкими піснями та запальними танцями стародавнє місто Петра, згодом виступили в Ірбіді, в античному амфітеатрі Джераша, дитячому містечку SOS в Аммані, дали сольний концерт в Культурному центрі Короля аль-Хуссейна в Аммані, зіграли у готелі Ле Рояль під час офіційного прийняття Посольства України з нагоди Дня Конституції, відіграли концерт на Мертвому морі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, ансамбль академічного народного танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії, заслужена артистка України Руслана Лоцман, заслужений артист України Борис Репка та Наталія Стець вперше прибули до Йорданії для участі у Джераському фестивалі культури і мистецтва і проведення самостійних виступів у столиці та на Мертвому морі.

Творча програма артистів містила як веселі і жартівливі композиції, так і ліричні та патріотичні твори. Місцева публіка та українська громада, які відвідали концерти українського колективу, з ентузіазмом підтримували кожну композицію оплесками та залишилися у захваті від виступів, а після концертів щиро дякували усім артистам за подаровані емоції.

Як повідомляв Укрінформ, фестиваль Jerash Festival of Culture and Arts 2019 проходив у Йорданії 19-26 липня за участі українських музикантів, співаків і танцюристів. Артисти протягом тижня знайомили публіку в різних містах Йорданії з традиційними українськими мотивами.

Фото: пресслужба Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві, сторінка Embassy of Ukraine in Jordan / Посольство України в Йорданії у Facebook