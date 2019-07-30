У Норвегії створено першу україномовну інтерактивну виставку та краєзнавчий маршрут

Перша україномовна інтерактивна виставка та краєзнавчий маршрут відкрилися у найбільшому заповіднику Норвегії - національному парку Гардангервідда.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Королівстві Норвегія.

«27 липня 2019 року у краєзнавчому центрі національного парку Гардангервідда відбулося урочисте відкриття нової інтерактивної виставки, присвяченої природі цього найбільшого заповіднику Норвегії. Відтепер з експонатами інтерактивної виставки краєзнавчого центру можна ознайомитися десятьма різними мовами, у тому числі, українською», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього ж дня у заповіднику Гардангервідда було відкрито новий краєзнавчий маршрут для піших прогулянок, аудіо-путівник якого також включає українську мову.

На урочисту церемонію у краєзнавчому центрі як почесні гості були запрошені Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк та Посол Польщі в Норвегії Івона Войцка-Жулавська, які відкрили нову інтерактивну виставку та краєзнавчий маршрут.

Вячеслав Яцюк подякував директору центру Гардангервідда Перу Лікке за рішення включити українську мову до переліку мов краєзнавчого центру. «Такі рішення роблять безцінний внесок у дальше зміцнення міжлюдських контактів між Україною та Норвегією», – наголосив український дипломат.

В урочистій церемонії також взяли участь представники громадськості та політичних кіл, у тому числі депутати Стортингу Норвегії.

Громадяни України та члени української громади Норвегії, які зацікавлені у відвідинах краєзнавчого центру норвезького національного парку Гардангервідда (Hardangervidda nasjonalparksenter, Møsvanneveien 1149, 3660 Rjukan), можуть ознайомитися з графіком його роботи за посиланням.

Фото: пресслужба Посольства України в Королівстві Норвегія