Україна вдячна Туреччині за послідовну підтримку - Генконсул Олександр Гаман
Про це повідомляє пресслужба Генконсульства.
"Олександр Гаман подякував меру Бейолу за традиційну підтримку України з боку Туреччини та підкреслив, що Турецька Республіка, яка є стратегічним партнером нашої держави, з 2014 року послідовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Ця підтримка в умовах, коли Україна перебуває у стані війни з Росією, є вкрай важливою для нас", - зазначається у повідомленні.
Хайдар Алі Йилдиз, у свою чергу, висловив підтримку Україні і підтвердив зацікавленість у реалізації спільних проектів.
Повідомляється, що на зустрічі було також обговорено питання українсько-турецької співпраці у різних сферах та окреслено плани щодо реалізації найближчим часом низки спільних культурних та регіональних проектів.
Фото: Beyoğlu Belediye