Україна вдячна Туреччині за послідовну підтримку - Генконсул Олександр Гаман

Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман на зустрічі з мером муніципалітету Бейолу Хайдаром Алі Йилдизом висловив вдячність Туреччині за послідовну підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Генконсульства.

"Олександр Гаман подякував меру Бейолу за традиційну підтримку України з боку Туреччини та підкреслив, що Турецька Республіка, яка є стратегічним партнером нашої держави, з 2014 року послідовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Ця підтримка в умовах, коли Україна перебуває у стані війни з Росією, є вкрай важливою для нас", - зазначається у повідомленні.

Хайдар Алі Йилдиз, у свою чергу, висловив підтримку Україні і підтвердив зацікавленість у реалізації спільних проектів.

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Повідомляється, що на зустрічі було також обговорено питання українсько-турецької співпраці у різних сферах та окреслено плани щодо реалізації найближчим часом низки спільних культурних та регіональних проектів.

Фото: Beyoğlu Belediye